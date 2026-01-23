Acquista un biglietto VIP per sole £72 per la sfida tra Everton e Leeds questo lunedì

Acquista un biglietto VIP per la partita tra Everton e Leeds, in programma questo lunedì alle 20:00 all’Hill Dickinson Stadium. Il biglietto costa £72 e offre un’esperienza esclusiva per seguire da vicino l'incontro tra le due squadre. Approfitta di questa opportunità per vivere la partita in modo comodo e riservato.

Sito inglese: L'Everton affronterà il Leeds sotto le luci alle 20:00 questo lunedì prossimo all'Hill Dickinson Stadium. Con l'Everton che cerca di rimanere in contatto con le posizioni europee e la continua spinta del Leeds lontano dalle zone retrocessione, entrambe le squadre cercheranno ardentemente i tre punti. A partire da £72, sono ancora disponibili biglietti VIP con una serie di extra per lo scontro: è un prezzo decente se si considera che un posto standard per questo incontro costa £62. Acquista un pacchetto VIP per Everton vs Leeds a soli £ 72 con Seat Unique. Senza problemi di forma fisica al momento in cui scrivo, la partita dovrebbe essere la prima volta che Dominic Calvert-Lewin affronterà il suo vecchio club da quando è arrivato al Leeds la scorsa estate.

