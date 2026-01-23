ACI Sport | il comunicato del Direttore Generale Minardi

ACI Sport ha emesso un comunicato ufficiale del Direttore Generale Minardi per chiarire le recenti indiscrezioni diffuse dai media riguardo alla propria struttura di vertice. La nota fornisce informazioni precise e ufficiali, confermando l’organizzazione interna e rassicurando gli interessati sulle modalità di gestione e funzionamento dell’ente. L’obiettivo è offrire trasparenza e rispondere alle domande sollevate in modo diretto e sobrio.

In risposta alle recenti indiscrezioni circolate su diverse testate giornalistiche, ACI Sport ha rilasciato una nota ufficiale per fare chiarezza sulla propria struttura di vertice. Le notizie diffuse riguardo alla nomina di un nuovo Direttore Generale sono state dichiarate prive di fondamento. Al momento, la gestione operativa della società non è affidata a una nuova figura esterna. Le funzioni di Direttore Generale sono regolarmente svolte da Gian Carlo Minardi. Il noto manager e fondatore dell'omonimo team di Formula 1, già Consigliere d'Amministrazione, è stato incaricato dal CdA di ricoprire questo ruolo per i prossimi mesi.

