Accordo raggiunto col Milan Juve gelata | salta tutto per i bianconeri

Nelle ultime ore, la Juventus ha subito una battuta d’arresto nel mercato: l’accordo con il calciatore, che sembrava ormai vicino, è saltato dopo aver raggiunto un’intesa con il Milan. Questa situazione modifica i piani dei bianconeri, che dovranno ora riconsiderare le proprie strategie per rinforzare la rosa nella sessione di mercato in corso.

Non arrivano buone notizie in sede di mercato per la Juventus con i bianconeri che hanno visto saltare un colpo che sembrava essere molto vicino con il calciatore che ha trovato un’intesa con il Milan. Sono ore calde per il mercato della Juventus con i bianconeri che sono a caccia di un nuovo attaccante da regalare a Luciano Spalletti per la seconda parte di campionato. La Juventus beffata dal Milan sul mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it I bianconeri sono in costante contatto con il Fenerbahce per provare a chiudere l’acquisto di En-Nesyri con la punta della nazionale marocchina che potrebbe andare a sistemare il reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Beffa Inter, salta tutto in extremis: c’è l’accordo con i bianconeriL'Inter ha annunciato l'interruzione delle trattative con la Juventus, mettendo fine a una prospettiva di trasferimento che sembrava ormai definita.

Theo Hernandez Juve, Pellegatti sgancia la mina: raggiunto già l’accordo per l’estate! L’indiscrezione a sorpresa sull’ex MilanSecondo quanto riferito da Carlo Pellegatti, un accordo tra Theo Hernandez e la Juventus sarebbe già stato raggiunto per la prossima estate.

Juventus-Milan, il rigore sbagliato da Pulisic

Accordo e scambio di documenti col Milan, ma non è finita: rispunta VlahovicVlahovic al Milan cosa sta accadendo tra accordo chiuso e scambio di documenti: c'entra l'agente del serbo in scadenza alla Juve ... calciomercato.it

Accordo raggiunto: l’attaccante dice sì al MilanI rossoneri hanno trovato un accordo con l'attaccante, ma la trattativa non è ancora chiusa: cosa manca per arrivare alla firma ... milanlive.it

