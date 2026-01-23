Durante il vertice Italia-Germania a Roma, i leader Giorgia Meloni e Friedrich Merz hanno concordato di coordinare risposte alle minacce alla sicurezza euro-atlantica, rafforzando la deterrenza della Nato e promuovendo la prontezza difensiva dell’Unione Europea. L’accordo evidenzia l’impegno congiunto dei due paesi nel rafforzare la cooperazione militare e di sicurezza nella regione.

Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante il vertice intergovernativo Italia-Germania che si è tenuto a Roma a Villa Doria Pamphilj, hanno preso l’impegno di «ordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica» e di « rafforzare la deterrenza e la difesa della Nato e a promuovere la prontezza difensiva dell’Ue ». L’accordo, sottolineano Roma e Berlino, «non è giuridicamente vincolante e non costituisce un trattato internazionale». Friedrich Merz e Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj (Ansa). Roma e Berlino rinnovano il sostegno a Kyiv. «Sosteniamo una pace giusta e duratura in Ucraina e ci impegniamo a fornire all’Ucraina solide garanzie di sicurezza non appena le condizioni lo consentiranno». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Accordo di difesa Italia-Germania: gli impegni presi

Accordo di difesa Italia-Germania: risposta congiunta per le minacce alla NatoL’accordo di difesa tra Italia e Germania mira a rafforzare la cooperazione europea e la sicurezza nel quadro Nato.

L'opposizione attacca: "Lottizzazione in via Tiziano, l'assessore Lucherini non ha rispettato gli impegni presi"In vista della prossima seduta del Consiglio comunale, i consiglieri di opposizione sollevano dubbi e critiche riguardo alla lottizzazione in via Tiziano Vecellio, accusando l'assessore Lucherini di non aver rispettato gli impegni presi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Emirati Arabi Uniti. Accordo con l’Italia per la cooperazione nella difesa; Nuovi percorsi e opportunità professionali per i Volontari in congedo delle Forze Armate; L’Esercito Brasiliano sceglie il sistema di difesa aerea MBDA con missili CAMM ER; Italia-Emirati. Il voto al Cdm per spingere la cooperazione sulla sicurezza.

Italia-Germania, accordo di difesa e risposta congiunta a minacce alla NATO. Meloni: «Ue deve assumersi più responsabilità»Italia e Germania rafforzano il loro asse strategico in materia di sicurezza, difesa e resilienza. Al vertice intergovernativo italo-tedesco, la ... msn.com

Accordo di difesa Italia-Germania: risposta congiunta per le minacce alla NatoNel protocollo Roma e Berlino sottolineano che resta fondamentale il ilsole24ore.com

La bramosia di #Trump, lo pseudo accordo in sede Nato e il gelo europeo #GROENLANDIA A STELLE E STRISCE Enrico Cisnetto ne discute con Vincenzo Camporini Generale, già Capo di Stato maggiore Aeronautica Militare e della Difesa, Responsabile - facebook.com facebook

"L'Europa è pronta a realizzare un nuovo e importante programma con l'India. Oggi l'UE ha concordato di procedere con la firma di un nuovo Partenariato per la Sicurezza e la Difesa. Questo accordo amplierà la nostra cooperazione in settori quali la sicurezza x.com