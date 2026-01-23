Paris Hilton, accompagnata dai figli Phoenix e London, ha partecipato alla première del suo documentario

P aris Hilton ha trasformato la première del suo documentario Infinite Icon: A Visual Memoir in un momento di pura magia e famiglia. Sul red carpet di Los Angeles, la pop star ha sfilato insieme ai figli Phoenix, 3 anni, e London, 2 anni, in un look total rosa che ha subito catturato l’attenzione dei fotografi e dei fan. Tutto su Paris Hilton. guarda le foto Paris Hilton, un look da principessa moderna. Hilton ha scelto un abito in chiffon rosa un pò da millennial, con inserti in mesh trasparente e ricami di cristalli. Il corpetto stile corsetto, le maniche a mantella che sfioravano il pavimento e lo spacco vertiginoso fino all’anca hanno creato un effetto elegante e audace. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Accompagnata dai figli Phoenix e London, Paris Hilton ha sfilato sul red carpet di Los Angeles come una vera principessa moderna

