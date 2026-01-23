Accoltella la compagna al volto davanti alla figlia | orrore in Italia

Un grave episodio si è verificato nel quartiere Borghesiana a Roma, dove una donna è stata accoltellata al volto dalla compagna davanti alla loro figlia. La scena, scoperta dagli agenti della Polizia di Stato durante un controllo di routine, ha suscitato grande preoccupazione. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questa aggressione.

Una donna ferita al volto e la figlia piccola trovate in strada, nel quartiere Borghesiana, hanno fatto scattare l’intervento degli agenti della Polizia di Stato durante un servizio di controllo nel quadrante est della Capitale. Le due erano appena fuggite dall’abitazione dove la donna conviveva con il compagno. Secondo quanto ricostruito, gli agenti del gruppo Casilino hanno notato la vittima visibilmente agitata, con una ferita sanguinante al sopracciglio. Presa in carico madre e figlia, i poliziotti hanno avviato immediatamente gli accertamenti e si sono diretti nell’appartamento vicino, dove hanno trovato l’uomo, anche lui con tracce di sangue su volto e indumenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

