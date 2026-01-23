abusi su dieci alunne minorenni indagato collaboratore scolastico a brindisi

Un collaboratore scolastico di una scuola media nel Brindisino è sotto indagine per presunti abusi sessuali su almeno dieci alunne minorenni. Le autorità stanno svolgendo le indagini per fare luce sui fatti e valutare eventuali responsabilità. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei minori e sulla sicurezza all’interno delle istituzioni scolastiche.

Un collaboratore scolastico che lavora in una scuola media del Brindisino è indagato con l'accusa di aver compiuto atti sessuali nei confronti di almeno dieci alunne. L’indagine per violenza sessuale su minorenni è condotta dai carabinieri e coordinati dal pubblico ministero Giovanni Marino. Gli episodi al centro dell’inchiesta della Procura di Brindisi sarebbero avvenuti tra il 2024 ed il maggio del 2025. Le adolescenti presunte vittime del collaboratore scolastico avevano, al momento dei fatti, anche meno di 14 anni. Nei giorni scorsi si è svolto l’incidente probatorio, disposto dalla gip Barbara Nestore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Abusi su 8 alunne minorenni in corridoio e in bagno: indagato un collaboratore scolasticoUn collaboratore scolastico è attualmente sotto indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni, avvenuti tra ottobre e novembre 2025.

Collaboratore scolastico sospeso per presunti abusi su otto alunne minorenni: disposti obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un annoUn collaboratore scolastico di un istituto comprensivo in Emilia Romagna è stato sospeso con obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un anno, nell'ambito di un'indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni.

