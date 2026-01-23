abu dhabi trilaterale tra usa russia ed ucraina

Ad Abu Dhabi si svolge un incontro trilaterale tra USA, Russia e Ucraina. La Russia ha dichiarato che la discussione sulla pace sarà possibile solo se l’Ucraina cederà il Donbass. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra le parti coinvolte nel conflitto, con l’obiettivo di esplorare possibili soluzioni e approcci diplomatici alla crisi.

Ad Abu Dhabi si tiene il trilaterale tra USA, Russia ed Ucraina. Mosca ha fatto sapere che si potrà parlare di pace solo se l’Ucraina cederà il Donbass. Intanto ha inviato rappresentanti appartenenti alla sfera militare. Da Davos, Zelenski ha usato parole dure contro un’Europa a suo dire balbettante sugli aiuti a Kiev. Ad Abu Dhabi personale militare per la Russia. La Russia è rappresentata esclusivamente da personale militare nella delegazione che partecipa al trilaterale ad Abu Dhabi. Lo ha annunciato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Si tratta di personale militare, rappresentanti del Ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

