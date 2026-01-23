Abbandona moglie e figlio in un bar a Bergamo marito arrestato a Crotone | storia di abusi e violenze

Un uomo è stato arrestato a Crotone con l’accusa di aver commesso maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e sequestro ai danni della moglie e del figlio minore. La vicenda si è verificata anche a Bergamo, dove l’uomo avrebbe abbandonato moglie e figlio in un bar. Questa storia evidenzia situazioni di abuso e violenza familiare che hanno portato alle necessarie azioni investigative e all’arresto.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona. Le manette sono scattate al termine di una complessa indagine che ha coinvolto le Questure di Crotone e Bergamo. La misura cautelare è stata disposta dopo che la moglie e il figlio minore dell’uomo hanno denunciato una lunga serie di abusi, culminati con la segnalazione presentata lo scorso 8 gennaio presso la Questura di Bergamo. L’intervento delle forze dell’ordine è stato attivato nell’ambito delle procedure previste dal “Codice Rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Abbandona moglie e figlio al bar, poi sparisce: lei denuncia maltrattamenti e violenze, arrestatoUna vicenda che coinvolge una famiglia calabrese si è conclusa con l’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti, violenze e sequestri nei confronti della moglie e del figlio minore.

