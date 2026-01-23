Un ricordo dolce e rispettoso di Aba, scomparsa troppo presto. Messaggi di affetto e speranza si intrecciano tra palloncini e rose bianche, simboli di purezza e di un addio silenzioso. La fotografia di Aba con le ali da angelo rappresenta il suo ricordo vivo tra chi le ha voluto bene, in un gesto di conforto e memoria condivisa.

"Ciao Aba, continua a sorridere anche da lassù". Messaggi scritti a pennarello su palloncini blu e bianchi liberati nel cielo, rose bianche d’innocenza e purezza e la fotografia di Aba con due ali da angelo che sfila sorretta sul petto da migliaia di nuove mani. Un’immagine che da giorni la famiglia Youssef stringe e mostra costantemente per chiedere giustizia, abbraccia e bacia per sentirlo vicino. Nel giorno del silenzio, del lutto cittadino, delle bandiere a mezz’asta e delle saracinesche abbassate, la città si ferma per piangere il figlio Abanoub Youssef: il diciottene al quale è stata spezzata improvvisamente e violentemente la giovane vita da un altro studente, Zouhair Atif, nell’Istituto Einaudi - Chiodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aba sorridi ancora. Urla strazianti e poi il silenzio. Addio, caro ragazzo

