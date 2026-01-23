A Thousand blows | la seconda stagione colpisce più forte

A Thousand Blows torna su Disney+ con la seconda stagione, continuando a esplorare le vicende criminali dell’East End di Londra. Dopo il finale della prima stagione, questa nuova tranche offre ulteriori approfondimenti sugli eventi e i personaggi, mantenendo uno sguardo sobrio e accurato sulla realtà presentata. Un ritorno che permette di comprendere meglio le storie di questa comunità e le sfide che affronta.

Neanche il tempo di ragionare su quanto visto nella prima stagione (a partire da quel brusco finale) che A Thousand Blows è già tornata su Disney+ per trovare un senso a quelle storie criminali e dannate nell’East End londinese. Una serie che parte dalla storia, tra le fourty elephants e la nascita del pugilato, per raccontare il riscatto e la rivalsa sociale in un contesto difficile. Il classico tentativo di farsi universale attraverso una storia all’apparenza lontana, caratterizzata da quel fascino cupo, marcio e un po’ tenebroso che ha reso celebre lo stile di Steven Knight. Ma A Thousand Blows non è Peaky Blinders, come abbiamo sempre detto: è una creatura diversa, in cui senza neanche farlo apposta si riversano la maggior parte dei talenti che hanno lasciato il segno durante l’anno del piccolo schermo con quella perla assoluta di Adolescence. 🔗 Leggi su Screenworld.it

