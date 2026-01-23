A Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, è aperta la cerimonia per l'ultimo saluto a Valentino Garavani. La visita è aperta ai presenti che desiderano rendere omaggio al celebre stilista, riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo nel mondo della moda. L’evento rappresenta un momento di riflessione e commemorazione di una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel settore.

11.10 A Roma l'ultimo saluto a Valentino

Da Anna Wintour a Claudia Schiffer, a Roma l'ultimo saluto a ValentinoA Roma si svolge il rito funebre per Valentino Garavani, figura di rilievo nel mondo della moda.

Funerali di Valentino Garavani: quando si terranno e dove sarà l’ultimo saluto a RomaValentino Garavani, icona della moda italiana, è deceduto il 19 gennaio all’età di 93 anni.

L'ultimo saluto a Valentino, l'imperatore della moda - Storie italiane 21/01/2026

