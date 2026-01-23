A Roma l' ultimo saluto a Valentino | l' arrivo di Liz Hurley la corona di Sophia Loren e le rose rosse Claudia Schiffer | La diretta

A Roma si è tenuto l'ultimo saluto a Valentino, con la partecipazione di numerose personalità. Tra gli arrivi, Liz Hurley, Sophia Loren e Claudia Schiffer. La cerimonia si è svolta alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica. Un momento di commozione e rispetto, seguito in diretta da molti spettatori.

(Paola Pollo) Arrivata anche Susy Menkes, la critica di moda che ha seguito negli anni il percorso di Valentino. Ecco poi Anna Fendi con la nipote Delfina Delettrez. Arrivato François Henry Pinault, proprietariodel gruppo Kering. Dopo di lui Pier Paolo Piccioli, lo stilista che con Valentino ha abitato più di vent'anni, accompagnato dalla moglie. A ruota Hafef. Siedono nelle prime panche.Alle 10.25 arrivano anche Carlo Capasa, il presidente della Camera della moda, e Matteo Marzotto. Poi Simona Ventura con il marito. La regia è perfetta. Gli ospiti vengono accolti dalle persone. Alle 10.40 arriva Anna Wintour, caschetto e occhiali scuri, cappotto stretto in vita con collo di pelliccia.

