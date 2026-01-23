A Roma l' ultimo saluto a Valentino | l' arrivo di Liz Hurley i fiori di Sophia Loren e  Claudia Schiffer le musiche di Mozart | Live

A Roma si svolge l'ultimo saluto a Valentino, con la partecipazione di ospiti come Liz Hurley, Sophia Loren e Claudia Schiffer. La cerimonia si tiene alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica. L'evento vede anche le musiche di Mozart e rappresenta un momento di raccoglimento per ricordare il famoso stilista. Tra le prime ad arrivare, l'attrice e ex modella inglese Liz Hurley.

Alle 10.52 ecco Donatella Versace con la figlia Allegra. In tubino nero e tacchi alti. Allegra in giacca maschile e un grande fiocco tra i capelli. Poi Eleonora Abbagnato. Alle 10.50 gli ospiti sono quasi tutti arrivati. Restano vuote le prime due panche. La musica comincia a riempire le navate. Cominciano ad entrare i dipendenti di Valentino, sarte e altri. (Paola Pollo) Arrivata anche Susy Menkes, la critica di moda che ha seguito negli anni il percorso di Valentino. Ecco poi Anna Fendi con la nipote Delfina Delettrez. Arrivato François Henry Pinault, proprietariodel gruppo Kering. Dopo di lui Pier Paolo Piccioli, lo stilista che con Valentino ha abitato più di vent’anni, accompagnato dalla moglie. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

