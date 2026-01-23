A proposito della situazione in Iran

Da ilfoglio.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo intervistato studenti universitari per conoscere le loro speranze riguardo alla situazione in Iran. Le risposte riflettono desideri di cambiamento, maggiore libertà e rispetto dei diritti umani. In questo testo, condividiamo alcune delle loro prospettive più significative. Vi invitiamo a partecipare alla discussione, scrivendo anche voi in duemila battute, contribuendo così a un dialogo aperto e costruttivo sulla realtà iraniana.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari cosa sperano accada in Iran. Qui le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a [email protected]. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati (qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Al mio quarto anno di economia alla Sapienza di Roma posso dire di aver incontrato, conosciuto e osservato ogni genere di colleghi della mia età. La mia facoltà tende a essere meno ideologica, ma nonostante questa mancata predisposizione, la percezione di una malattia aleggia nelle conversazioni in merito alle questioni di politica internazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

a proposito della situazione in iran

© Ilfoglio.it - A proposito della situazione in Iran

A proposito della ‘morbosa’ riforma della separazione delle carriere. Condivisibile? Io dico superfluaLa proposta di separare le carriere dei magistrati ha suscitato un acceso dibattito, ma è davvero necessaria? Da un punto di vista tecnico, politico e del cittadino, le opinioni divergono.

Leggi anche: A proposito della riforma della giustizia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco

Video Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco

Argomenti discussi: Dalla fabbrica delle armi all’artigianato della pace: la sfida di Leone XIV - In Terris; Landini (CGIL): Aumenti contrattuali al 6% e inflazione al 18%; A proposito del nostro comunismo; L’Aci sui parcheggi a Pescara: Gli aumenti? La situazione della città imporrebbe scelte diverse, il servizio pubblico è inefficiente.

a proposito della situazioneA proposito della situazione in IranScrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ... ilfoglio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.