A Gambarie la montagna si risveglia Telese e Azzurra pronte ad accogliere gli sciatori

A Gambarie, la montagna si risveglia dopo giorni di attesa, con oltre 60 centimetri di neve compatta. Telese e Azzurra sono pronte ad accogliere gli sciatori, segnando l’inizio della stagione invernale. Le condizioni favorevoli invitano gli appassionati a godersi le piste e i paesaggi suggestivi di questa località, pronta a offrire un’esperienza autentica e sicura per tutti gli amanti della montagna.

La montagna trattiene il respiro per un istante, poi torna a vivere: dopo giorni di attesa, di sguardi rivolti al cielo e di neve che ha imbiancato ogni pendio con oltre 60 centimetri di manto compatto, arriva finalmente la notizia che segna l'inizio della stagione più amata: lunedì 26 gennaio le piste da sci di Gambarie riaprono.

