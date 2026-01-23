Fs sta lavorando sui cantieri ferroviari del gruppo Pizzarotti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle tempistiche. L’intervento mira a prevenire ritardi, soprattutto su progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), assicurando la corretta gestione delle scadenze e la tutela delle opere strategiche. Un approccio attento e pianificato per sostenere lo sviluppo infrastrutturale del paese.

Mettere in sicurezza i cantieri strategici ed evitare ritardi, in particolare per quelli che riguardano il Pnrr e quindi legati a scadenze stringenti. Questa è la ragione alla base dell'ultima operazione di Ferrovie dello Stato, che ieri ha acquisito il ramo d'azienda delle attività ferroviarie dell'impresa di costruzioni Pizzarotti di Parma per circa 180 milioni di euro. L'acquisizione riguarda 15 commesse per un valore complessivo dei lavori di circa 3 miliardi. Tra gli interventi ci sono l'Alta velocità Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria e il passante di Firenze. Per il via libera definitivo, previsto per febbraio, bisognerà attendere però alcuni passaggi tecnici come la decisione del tribunale sul completamento della composizione negoziata della crisi di Pizzarotti, e dell'Antitrust. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Fs i cantieri ferroviari del gruppo Pizzarotti

