Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso Lmdv Capital, ha presentato un'offerta vincolante per acquisire una partecipazione di maggioranza in Editoriale Nazionale, editrice di quotidiani come Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Questa mossa segna un passaggio importante nel panorama dell'informazione italiana, con potenziali implicazioni sulla gestione e sulla linea editoriale di questi quotidiani.

La stagione del risiko dell'informazione si fa sempre più calda. Il cda di Lmdv Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha formalizzato un'offerta vincolante per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza assoluta in Editoriale Nazionale, a cui fanno riferimento i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Il cda di Monrif, che controlla EN, ha risposto deliberando di procedere verso la formalizzazione dell'operazione. Il valore dell'intero gruppo non è stato reso noto ma si aggirerebbe attorno ai 140 milioni di euro. La famiglia dell'editore Andrea Riffeser Monti dovrebbe comunque rimanere con una quota significativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Del Vecchio il controllo dei quotidiani di Riffeser

Editoria: La Nazione ceduta a Del Vecchio. Lmdv Capital ha formalizzato l’offerta per il Gruppo di RiffeserLmdv Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha presentato un'offerta vincolante per acquisire una maggioranza in EN – Editoriale Nazionale, editrice di quotidiani come La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e QN.

La sfida di Trump oltre il vecchio capitalismo di Stato: il potere delle strutture digitali e il controllo del governoL'articolo analizza la sfida di Donald Trump al tradizionale capitalismo di Stato, evidenziando il ruolo crescente delle strutture digitali e il controllo governativo.

Argomenti discussi: Unicredit, maxi-linea di credito personale da 350 milioni di euro a Leonardo Maria Del Vecchio; Del Vecchio si muove su Quotidiano Nazionale QN. La famiglia Riffeser rimane; Leonardo Maria Del Vecchio compra la maggioranza del gruppo editoriale di Giorno, Nazione, Resto Del Carlino…; Del Vecchio, chi comanda nella squadra di Leonardo Maria: i manager chiave per industria e media.

