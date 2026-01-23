A Chieti i rifiuti di Roma sindaco e assessore Zappalorto chiedono un incontro a Marsilio per rimodulare il contributo mai variato

A Chieti, il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente hanno richiesto un incontro con il presidente Marsilio per discutere il contributo relativo al trasferimento di rifiuti di Roma. L’accordo tra Abruzzo e Lazio prevede, anche nel 2026, l’invio di circa 80mila tonnellate di rifiuti indifferenziati nella regione. La richiesta mira a rivedere le modalità e i termini di questa collaborazione.

Sono ferme al 2014 le compensazioni economiche riconosciute per il conferimento nell'impianto di Trattamento meccanico biologico (Tmb) gestito dalla Deco spa in contrada Casoni “A fronte di tale accordo, siglato anni fa, prima del nostro insediamento - spiegano gli amministratori - parte dei rifiuti capitolini vengono ospitati anche a Chieti, nell'impianto di Trattamento meccanico biologico (Tmb) gestito dalla Deco spa in contrada Casoni. Riteniamo doveroso rivedere le compensazioni economiche riconosciute dalla Regione che sono ferme al 2014 e ci preme inoltre ribadire che l’area interessata dall’impianto di trattamento presente nel nostro territorio è da anni oggettivamente e pesantemente gravata dal punto di vista ambientale".🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: A Chieti nasce la delega alla Gentilezza: andrà all'assessore Chiara Zappalorto

Dissesto idrogeologico, incontro pubblico a Chieti con il commissario MarsilioGiovedì prossimo a Chieti si terrà un incontro pubblico con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in qualità di commissario per la fase post-emergenziale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sanzioni per oltre 9mila euro e una denuncia: blitz dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di Sangro; In Val di Sangro sospesa l’attività di un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti; Chieti - Gravi irregolarità in un impianto rifiuti: attività sospesa; Marsilio a Chieti visita la Casa Mobile della Salute.

https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/val-di-sangro-controlli-carabinieri-forestale-sospesa-attivita-impianto-gestione-rifiuti.html facebook