A che ora lo snowboard PGS Simonhöhe 2026 | programma tv streaming

La tappa di Simonhöhe, in Austria, segna il proseguimento della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026, dopo l’evento di Bansko in Bulgaria. Di seguito, il programma della competizione, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire da vicino le gare di snowboard in questa fase della stagione.

Dopo la tappa bulgara di Bansko, la lunga stagione della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026 proseguirà oggi in Austria, a Simonhöhe. In palio ci sono punti importanti per le generali, nelle quali troviamo in testa Elisa Caffont ed Aaron March. L’appuntamento odierno con lo slalom gigante parallelo inizierà con le qualifiche in mattinata, seguite poi dalla fase finale dalle 13.00. Una settimana fa, sulle nevi di Bansko, la squadra azzurra ha vissuto un weekend a due facce. In campo femminile, una straordinaria Elisa Caffont si è imposta nel PGS, confermando l’ottima condizione di forma. L’italiana ora deve confermarsi ai vertici anche in Austria, nonostante una concorrenza che è sempre più varia. 🔗 Leggi su Oasport.it

