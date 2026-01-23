Oggi a Nove Mesto si disputa la gara di biathlon femminile short individual, parte della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. L'evento inizia alle ore 14:30, con la startlist ufficiale e le possibilità di seguire la competizione in diretta televisiva e streaming. Qui le informazioni sul programma, gli orari e come seguire la gara.

Oggi, venerdì 23 gennaio, prosegue la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) andrà in scena la 12.5 km Short Individuale femminile, che seguirà quanto accaduto ieri nel medesimo format di gare. Una specialità particolare e di non semplice interpretazione per le atlete. Si parla sempre di una specialità sui quattro poligoni, alternando le serie a terra e quelle in piedi, ma con delle differenze importanti rispetto allo standard classico dell’Individuale: un chilometraggio ridotto (da 15 a 12.5 km) e un effetto diverso sulle penalità (da 1? a 45?). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora il biathlon oggi: startlist short individual femminile Nove Mesto, tv, streaming

