A che ora gli sport invernali oggi | programma 23 gennaio tv streaming

Ecco il programma degli sport invernali di oggi, 23 gennaio. Sono in programma le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, slittino, sci freestyle, salto con gli sci e snowboard. Di seguito, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire gli eventi in modo semplice e preciso.

Oggi, venerdì 23 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e lo snowboard. Si terranno, inoltre, i Mondiali di volo. A Kitzbuehel (Austria), si apriranno le gare della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno nel complesso 9 gli italiani al via del superG di Kitzbuehel: Guglielmo Bosca partirà col 2, Dominik Paris col 6, Giovanni Franzoni col 7, Mattia Casse col 19, Christof Innerhofer col 24, Marco Abbruzzese col 40, Benjamin Jacques Alliod col 46, Florian Schieder col 49 e Max Perathoner col 54. 🔗 Leggi su Oasport.it

