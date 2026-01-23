A Bari le grandi colonne sonore del cinema fantasy con il Coro e l’Orchestra Sinfonica Tebaide

A Bari, l’Orchestra Sinfonica Tebaide e AncheCinema uniscono le forze per presentare CineMusica Fantasy. L’evento propone un viaggio attraverso le più celebri colonne sonore del cinema fantasy, eseguite dal vivo. Un’occasione per apprezzare la musica che ha accompagnato le storie più suggestive del genere, offrendo un’esperienza musicale di qualità nel rispetto della sobrietà e dell’equilibrio artistico.

AncheCinema e l'Orchestra Sinfonica Tebaide d'Italia presentano la prima di CineMusica fantasy Le grandi colonne sonore del cinema fantasy: un grande evento sinfonico che apre le porte dell'immaginazione.Un viaggio musicale attraverso i mondi incantati del cinema: eroi senza tempo come Superman.

