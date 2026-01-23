A Bari il primo Simposio nazionale delle Chiese cristiane | Capitale dell’unità e del dialogo

A Bari si svolge il primo Simposio nazionale delle Chiese cristiane, un evento promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Dal 23 al 24 gennaio, la città ospita un confronto tra le diverse confessioni cristiane, sottolineando il ruolo di Bari come capitale dell’unità e del dialogo. L’iniziativa mira a rafforzare i rapporti tra le comunità religiose e promuovere un percorso condiviso di collaborazione e rispetto reciproco.

