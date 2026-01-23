Venerdì 30 gennaio alle 21, presso la Casa della Cultura di Palomar, si terrà il concerto semiacustico di Massi Fruchi, artista di Sangiovanni. L'evento, intitolato

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Venerdì 30 gennaio alle 21 la Casa della cultura accoglie il concerto semiacustico dell'artista sangiovannese. Racconto, musica e condivisione. Venerdì 30 gennaio, alle ore 21, Palomar Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno ospiterà uno spettacolo nuovo e diverso firmato dall'artista sangiovannese Massi Fruchi. Proprio nel giorno del compimento dei suoi 33 anni, il cantante darà vita a un concerto semiacustico pensato appositamente per l’occasione, in un contesto simbolo della vita culturale cittadina. Lo spettacolo sarà un viaggio musicale e narrativo che attraversa i passaggi fondamentali della vita personale e artistica dell’artista, un percorso intimo che, tra musica e parole, finisce per rispecchiare le esperienze di molti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "33 in un amen": a Palomar il concerto di Massi Fruchi

Claudio Baglioni in concerto e 33 manifestazioni: la Fiera di Bergamo vara il calendario 2026La Fiera di Bergamo presenta il suo calendario 2026, con 33 manifestazioni di grande rilievo e un evento speciale: il concerto di Claudio Baglioni.

LIVE Italia-Croazia 6-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello dilapida in un amen 3 gol di vantaggioSegui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Basket, Serie C: gli Aironi Robbio spiccano il volo con Venegono (96-74); La Sebastiani doma Rimini 85-63 dopo una gara dai due volti. Sugli scudi Pascolo. Foto; La Cadi Antincendi Futura ritorna al successo. Soverato con l'onore delle armi a Benevento -; Rimini senza 4 titolari tiene testa alla Sebastiani ma cede nel finale: 83-65.

"33 in un amen": a Palomar il concerto del nostro Direttore Artistico Uno spettacolo nuovo e diverso, nella data del suo compleanno come ormai per lui è tradizione, vedrà il nostro @massifruchi_artist esibirsi nel giorno esatto del compimento del suo 33esim - facebook.com facebook