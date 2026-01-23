33 in un amen | a Palomar il concerto di Massi Fruchi
Venerdì 30 gennaio alle 21, presso la Casa della Cultura di Palomar, si terrà il concerto semiacustico di Massi Fruchi, artista di Sangiovanni. L'evento, intitolato
Arezzo, 23 gennaio 2026 – Venerdì 30 gennaio alle 21 la Casa della cultura accoglie il concerto semiacustico dell'artista sangiovannese. Racconto, musica e condivisione. Venerdì 30 gennaio, alle ore 21, Palomar Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno ospiterà uno spettacolo nuovo e diverso firmato dall'artista sangiovannese Massi Fruchi. Proprio nel giorno del compimento dei suoi 33 anni, il cantante darà vita a un concerto semiacustico pensato appositamente per l’occasione, in un contesto simbolo della vita culturale cittadina. Lo spettacolo sarà un viaggio musicale e narrativo che attraversa i passaggi fondamentali della vita personale e artistica dell’artista, un percorso intimo che, tra musica e parole, finisce per rispecchiare le esperienze di molti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"33 in un amen": a Palomar il concerto del nostro Direttore Artistico Uno spettacolo nuovo e diverso, nella data del suo compleanno come ormai per lui è tradizione, vedrà il nostro @massifruchi_artist esibirsi nel giorno esatto del compimento del suo 33esim - facebook.com facebook
