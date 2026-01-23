30 anni fa la tragedia del quadrivio di Secondigliano | la commemorazione e i progetti futuri per l' area

Il 23 gennaio 1996, nel quartiere di Secondigliano a Napoli, si verificò la tragedia del quadrivio, che causò la perdita di 11 vite umane. Oggi, a distanza di trent’anni, si ricordano quegli eventi e si affrontano i progetti futuri per il rilancio e la riqualificazione dell’area, con un’attenzione particolare alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile del quartiere.

Nel pomeriggio del 23 gennaio 1996 undici persone persero la vita nel crollo della volta della galleria sotterranea in costruzione sotto il Quadrivio Era il pomeriggio del 23 gennaio 1996 quando undici persone persero la vita a Napoli nella tragedia del quadrivio di Secondigliano. Il crollo della volta della galleria sotterranea in costruzione sotto il quadrivio, trascinò con sé tutto quello che si trovava al di sopra della volta, danneggiando tutti i sottoservizi e tranciando di netto le condotte del gas. Ciò causò una violenta esplosione, che aprì una voragine di circa 30 metri, con il conseguente crollo della strada e degli edifici che vi sorgevano sopra.🔗 Leggi su Napolitoday.it

#Napoli - Domani il ricordo della tragedia del “Quadrivio di Secondigliano” Trent’anni dopo la rinascita tra memoria e partecipazione #Eventi #Cronaca #ComuneDiNapoli #Secondigliano #NanoTV - facebook.com facebook