28enne arrestato a Venezia compagna maltrattata durante la gravidanza e lasciata senza soldi

A Venezia, un uomo di 28 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, in seguito a violazioni delle misure cautelari precedentemente applicate. La vicenda riguarda anche la compagna, che durante la gravidanza ha subito maltrattamenti e si è trovata senza risorse. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, evidenziando l’importanza delle misure di tutela e delle segnalazioni di violenza domestica.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia dalla Polizia di Stato a Venezia, dove un giovane di 28 anni è stato condotto in carcere dopo aver violato le misure cautelari disposte nei suoi confronti. L'uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento e all'obbligo del braccialetto elettronico, è stato ritenuto responsabile di reiterate vessazioni ai danni dell'ex compagna, aggravate dalla mancata osservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Le indagini e la denuncia della vittima Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine lo scorso ottobre, quando la donna, ex compagna dell'indagato, ha sporto denuncia presso il Commissariato di P.

