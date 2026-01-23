14enne rapita da ‘profeta’ | la sorellina ne risolve il mistero

Il rapimento di Elizabeth Smart, avvenuto quando aveva 14 anni, è stato recentemente riproposto dal nuovo documentario Netflix. La vicenda, che ha coinvolto anche la sua sorellina, ha suscitato nuovo interesse e riflessioni. Questa storia di scomparsa e ritrovamento ricorda quanto possa essere complesso il percorso di una famiglia di fronte a eventi così traumatici.

Il rapimento di Elizabeth Smart è tornato alla ribalta nell’era dei social media. Il motivo è che la sua storia è ora raccontata in un nuovo documentario Netflix. per saperne di più. Il nuovo documentario Netflix “Kidnapped: il caso Elizabeth Smart” è incentrato sul rapimento di Elizabeth Smart. Rapita dalla sua casa davanti alla sorella di 9 anni, Mary Katherine Smart. Il caso ha attirato l’attenzione di tutta l’America per via dei fatti così interessanti. Ritrovarono la ragazza ben nove mesi dopo, grazie a un dettaglio fondamentale. Mary aveva solo nove anni quando è successo tutto. La piccola ha visto un uomo entrare in casa loro e portare via sua sorella con un coltello puntato alla gola. 🔗 Leggi su Newsner.it

“Rapita da un ‘profeta’, pensavo che la mia famiglia non mi avrebbe più voluta”: i nove mesi d’inferno di Elizabeth Smart e il ritorno alla vita nel nuovo docufilm di NetflixNel nuovo docufilm di Netflix, si raccontano i nove mesi di prigionia di Elizabeth Smart, rapita da un 'profeta'.

