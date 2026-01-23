1300 caccia stealth cinesi entro il 2030 | la profezia che preoccupa gli usa

La Cina punta a produrre circa 1.300 caccia stealth entro il 2030, una mossa che desta attenzione tra gli esperti di sicurezza internazionale. Questa crescente capacità militare solleva interrogativi sulla stabilità regionale e sull’equilibrio di potere globale, sottolineando l’importanza di monitorare gli sviluppi nel settore aeronautico cinese e le possibili ripercussioni sul panorama strategico internazionale.

La produzione accelerata di caccia stealth da parte della Cina sta emergendo come uno dei principali fattori di preoccupazione per la sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati. Secondo stime convergenti, l’ Aeronautica dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAAF) potrebbe arrivare a schierare entro il 2030 fino a 1.300 velivoli di quinta generazione, combinando i J-20 e i futuri J-35. Negli ultimi anni Pechino ha dimostrato una capacità industriale impressionante: solo nel 2025 sarebbero stati immessi in servizio circa 120 nuovi J-20, affiancati da un numero significativo di caccia avanzati non stealth come J-16 e J-10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

