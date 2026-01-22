Zuppe invernali come non le avete mai fatte ricette da provare
Le zuppe invernali sono un classico comfort food, ideali per riscaldare le giornate più fredde. In questa guida, scoprirai ricette semplici e genuine, pensate per valorizzare ingredienti di stagione e offrire pasti nutrienti. Perfette da preparare in anticipo e condividere in famiglia, queste zuppe rappresentano un modo pratico e salutare di affrontare il freddo in modo gustoso.
D'inverno aumenta il desiderio di piatti caldi e nutrienti, e le zuppe invernali si rivelano una scelta perfetta. Ricche di ingredienti salutari, saporite e versatili, sono ideali per un pasto unico. Inoltre, il 10 febbraio si celebra la Giornata Mondiale dei Legumi, occasione per scoprire i benefici di questi alimenti e sperimentare gustose ricette. Zuppa di cipolleUn classico francese che non delude mai.Affettare le cipolle e cuocerle in brodo con sale e un chiodo di garofano. In una ciotola, alternare strati di pane tostato, formaggio Emmental e brodo. Completare con fettine di Fontina, gratinare per 10 minuti e servire.🔗 Leggi su Veronasera.it
Zuppa di cipolle (Italian Onion Soup) dello chef Gaetano Trovato
