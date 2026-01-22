Zone 30 Salvini | Sì davanti alle scuole no alla guerra ideologica contro le automobili Autovelox irregolari oltre il cinquanta per cento

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, ha espresso chiaramente la propria posizione sulle zone 30, sottolineando l’importanza di mantenerle davanti alle scuole e opponendosi a una presunta guerra ideologica contro le automobili. Inoltre, ha evidenziato come oltre il cinquanta per cento degli autovelox siano irregolari, sollevando questioni sulla gestione e l’efficacia degli strumenti di controllo della velocità.

Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha ribadito la propria posizione sulle zone 30 e sugli autovelox nel corso di un intervento a Unomattina, su Rai 1. Salvini ha dichiarato che le zone 30 rappresentano una misura adeguata solo in porzioni limitate del territorio urbano. Il ministro ha affermato: “Vanno bene su piccole parti della città, non vanno bene quando per ideologia fai la guerra alle macchine, ai furgoni e perfino ai motorini”. La posizione governativa prevede l’applicazione del limite ridotto in prossimità di strutture che richiedono particolare attenzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

