Zona Wrestling Awards 2025 – Heel of the Year

Benvenuti a Zona Wrestling, ecco il nostro appuntamento con gli Award del 2025: il decimo. Oggi ci concentriamo sulla categoria Heel of the Year, riconoscendo i personaggi più distintivi e rilevanti nel panorama wrestling di quest’anno. Un’analisi accurata e obiettiva per premiare chi ha saputo lasciare il segno, mantenendo sempre un approccio sobrio e rispettoso.

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli Award del 2025: il decimo. Dopo aver eletto nella giornata di ieri il Face dell’anno, è oggi il momento di scoprire chi, al contrario, è stato il lottatore più odiato del 2025: l’Heel of the Year. Da parte nostra, come sempre, buona lettura a tutti. i i ZONA WRESTLING AWARD – HEEL OF THE YEAR i GIOVANNI 3p – MJF 2p – Asuka 1p – Mercedes Moné LUCA GRANDI 3p – Gabe Kidd 2p – Ren Narita 1p – Konosuke Takeshita SIMONE SPADA 3p – Seth Rollins 2p – Jon Moxley 1p – Asuka SERGIO 3p – Gunther 2p – Mercedes Moné 1p – Dominik Mysterio GIUSEPPE 3p – Jon Moxley 2p – Dominik Mysterio 1p – Konosuke Takeshita CLAUDIO 3p – Seth Rollins 2p – Dominik Mysterio 1p – John Cena ENRICO 3p – Gunther 2p – Dominik Mysterio 1p – Mercedes Moné VINCENZO 3p – Gunther 2p – Drew McIntyre 1p – Trick Williams VALENTINA 3p – Naomi 2p – Seth Rollins 1p – Gunther ALDO 3p – Seth Rollins 2p – The Rock 1p – John Cena ALESSIO 3p – Seth Rollins 2p – Jon Moxley 1p – Kazuchika Okada ALVIN 3p – Ethan Page 2p – Trick Williams 1p – Channing “Stacks” Lorenzo GIROLAMO 3p – Gunther 2p – Dominik Mysterio 1p – Nia Jax SAVERIO 3p – Drew McIntyre 2p – Ethan Page 1p – Liv Morgan OMAR NAJA 3p – Dominik Mysterio 2p – Gunther 1p – Seth Rollins MICHELE 3p – Jon Moxley 2p – Naomi 1p – Gunther MATTEO VILLA 3p – Gunther 2p – Ethan Page 1p – Samoa Joe LEONARDO 3p – MJF 2p – Gunther 1p – Becky Lynch GIUSEMAN 3p – Gunther 2p – Ethan Page 1p – MJF MATTEO IADAROLA 3p – Dominik Mysterio 2p – Jon Moxley 1p – Seth Rollins FRANCESCO 3p – Gunther 2p – Seth Rollins 1p – Bron Breakker i i 2025 HEEL OF THE YEAR i i Il 2025 di Gunther ha visto la sua definitiva consacrazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

