Zona rossa Rione Sanità presidi di notte con l'Esercito Un milione a 100 ragazzi per trovare lavoro

La zona rossa del Rione Sanità vede presidi costanti da parte di polizia ed Esercito, con controlli notturni per garantire la sicurezza. Un progetto volto a favorire il recupero e l’integrazione, coinvolgendo anche un milione di euro destinati a 100 giovani per sostenere l’accesso al lavoro. Un aggiornamento importante sulle misure adottate per migliorare la situazione nel quartiere e promuovere un ambiente più sicuro e inclusivo.

Nuovo vertice in Prefettura sulla zona rossa al Rione Sanità. Presidi fissi di polizia ed Esercito. Controlli di notte. Progetto con le scuole per i ragazzi che hanno lasciato gli studi: borse di studio e viaggi a chi partecipa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Numerosi ragazzi e donne del Rione Sanità coinvolti in Sport di tutti-QuartieriDopo due anni di attività, si conclude il progetto Sport di Tutti – Quartieri, promosso presso la Casa di Comunità Cristallini 73 nel Rione Sanità.

Spari a Napoli per le strade del rione Sanità, feriti due ragazzi sullo scooter: 19enne in pericolo di vitaNella zona della Sanità a Napoli, due giovani di 19 e 20 anni sono stati feriti durante un episodio di sparatoria avvenuto in strada.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Napoli- Sicurezza e fragilità urbane: la sfida di Porta Nolana e della Sanità; Sanità, più controlli e videosorveglianza; Napoli, rione Sanità blindato. Il sindaco: Garantire i controlli di notte; Protezione civile, per domani si riduce zona di allerta rossa in Sicilia.

Zone rosse a Napoli, sicurezza e fragilità urbane: la sfida di Porta Nolana e della SanitàNapoli– Porta Nolana e il rione Sanità si avviano a diventare le nuove zone rosse della città. La decisione non è ancora formalizzata, ma l’orientamento emerso dal Comitato provinciale per l’ordine e ... cronachedellacampania.it

A Napoli Porta Nolana e il rione Sanità verso le 'zone rosse'L'area di Porta Nolana e quella del rione Sanità a Napoli potrebbero diventare 'zone rosse'. ansa.it

#Napoli- Porta Nolana e il Rione Sanità verso la "zona rossa". Il Prefetto convoca riunione Comitato #Cronaca #RioneSanità #PortaNolana #ZonaRossa #Convocazione #Prefetto #NanoTV - facebook.com facebook

Zona rossa del Movicentro di Ivrea, quattro giovani allontanati x.com