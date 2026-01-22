Zohran Mamdani è un appassionato di calcio che utilizza questa passione anche come strumento politico. La sua conoscenza del gioco gli ha permesso di emergere e di raggiungere il ruolo di sindaco di New York. Oltre all'interesse per il calcio, Mamdani si distingue per la sua dedizione alla politica e per la capacità di collegare lo sport a temi sociali e comunitari.

Negli ultimi giorni è diventato molto popolare sui social un video in cui il sindaco di New York, Zohran Mamdani, risponde a una serie di domande su quale sia il suo calciatore africano preferito, rivelando una conoscenza insolitamente approfondita (per un politico, e soprattutto per uno statunitense). In realtà Mamdani ha parlato più volte della sua passione per il calcio, e in particolare del suo tifo per l’Arsenal, una nota squadra di Londra, oltre ad aver fatto di questo sport una componente importante delle sue campagne politiche. Il video in questione è stato girato domenica 18 gennaio durante un evento che Mamdani ha organizzato alla Surrogate’s Court, un tribunale di New York con un’ampia sala pubblica, per trasmettere la finale della Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Zohran Mamdani parla un sacco di calcio

