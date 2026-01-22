Zes Unica un successo | credito d’imposta da rifinanziare Appello di Jannotti Pecci a Fico

Zes Unica sta dimostrando un forte interesse da parte degli investitori, con richieste di credito d’imposta superiori in Campania, soprattutto a Napoli. Questo evidenzia la vitalità economica del territorio e il suo ruolo come motore di sviluppo per il Mezzogiorno. Jannotti Pecci ha recentemente rivolto un appello a Fico, sottolineando l’importanza di rifinanziare queste risorse per sostenere ulteriormente la crescita.

"Le richieste di investimento utilizzando il credito d'imposta previsto dalla Zes unica sono state in Campania, e in particolare nella provincia di Napoli, superiori a quelle di qualsiasi altra regione, a dimostrazione della vitalità economica di un territorio che può trainare lo sviluppo dell'intero Mezzogiorno. Il successo della Zes unica è stato tale che le risorse stanziate al riguardo sono risultate insufficienti a garantire per il 100% l'erogazione dell'incentivo fiscale. L'auspicio è che possa intervenire la Regione con un proprio cofinanziamento, utilizzando i fondi coesione". A sostenerlo è il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci.

