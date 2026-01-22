Zelensky-Trump oggi è il giorno dell’incontro a Davos

Oggi a Davos si svolge l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, previsto alle 13. L'appuntamento rappresenta un momento importante nel contesto internazionale, offrendo l'opportunità di discutere questioni di attualità e cooperazione tra i rispettivi Paesi. La loro presenza a questo evento riflette l'interesse globale verso le dinamiche politiche e diplomatiche in corso.

Volodymyr Zelensky è in viaggio per Davos, dove incontrerà Donald Trump: il vertice tra i due leader si terrà alle 13. In Svizzera era attesa la firma di un “piano di prosperità” da 800 da 800 miliardi di dollari tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa, ma con in ballo le questioni della Groenlandia e del Board of Peace per Gaza è stata messa in standby. Alle 14:30 è poi previsto un intervento del presidente ucraino al World Economic Forum, ha spiegato il portavoce Sergiy Nykyforov. Witkoff intanto è pronto a incontrare Putin a Mosca. Mentre si avvicina il faccia a faccia tra Zelensky e Trump a Davos, l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner (genero di Trump), è arrivato a Mosca per incontrare Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Lettera43.it

