Il presidente Zelensky ha criticato le recenti posizioni dell’Europa e ha annunciato l’organizzazione di un vertice trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. I primi incontri sono previsti già nelle prossime ore o nel fine settimana negli Emirati Arabi. Questa iniziativa rappresenta un tentativo di avviare un dialogo diretto tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di favorire una soluzione diplomatica alla crisi in atto.

Ci sarà un trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina e primi incontri dovrebbero aversi già domani o domenica negli Emirati Arabi. Lo ha annunciato Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda al termine del suo discorso al World Economic Forum di Davos. La notizia arriva in fondo, dopo un discorso duro ma lucidissimo in cui il leader ucraino ha strigliato l’Europa per la sua politica troppo attendista e concluso con una standing ovation riservatagli dal qualificato uditorio. Il presidente dell’Ucraina si è concesso anche un po’ di ironia e a chi chiedeva maggiori informazioni sul trilaterale, ha risposto: «Spero che gli Emirati ne siano a conoscenza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Zelensky striglia l’Europa, poi annuncia un trilaterale Ucraina-Usa-Russia

Zelensky si scaglia contro l’Europa: “Verso Putin nessuna volontà politica”. E annuncia il trilaterale Usa-Russia-UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l’Europa, affermando che manca una volontà politica chiara nei confronti di Putin.

Zelensky: “Domani, 23 gennaio, il primo vertice trilaterale Ucraina-Russia-Usa”Il 23 gennaio si terrà il primo vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, un evento di particolare rilievo nel contesto del conflitto in corso.

