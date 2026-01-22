Zelensky si scaglia contro l’Europa | Verso Putin nessuna volontà politica E annuncia il trilaterale Usa-Russia-Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l’Europa, affermando che manca una volontà politica chiara nei confronti di Putin. Durante il World Economic Forum di Davos, ha anche annunciato l’organizzazione di un trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, sottolineando l’importanza di un dialogo diretto tra le parti coinvolte. Le sue parole evidenziano le tensioni e le sfide attuali nelle relazioni internazionali in un contesto di crescente complessità geopolitica.

Roma, 22 gennaio 2026 – È l’ Unione europea il vero bersaglio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal sul palco del World Economic Forum di Davos, dove arriva nel terzo giorno di conferenze poco dopo lo show di Donald Trump sul Board for Peace per Gaza. Il motivo? L’immobilità dell’Europa di fronte alle sfide poste dall’attacco russo. Zelensky, nel passaggio più duro del suo discorso, ringrazia l’Europa per aver congelato i beni russi, ma nota come quando fosse “arrivato il momento" di utilizzare tali beni per aiutare a difendere l'Ucraina, la decisione è stata "bloccata". Segno inequivocabile che manca “volontà politica” di agire davvero con fermezza contro Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

PUTIN e ZELENSKY SI INCONTRERANNO PRESTO, ANALISI con ANNA ZAFESOVA

