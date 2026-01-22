Zelensky parla dell’esercito europeo e mostra una strada che conviene seguire

Lo scorso anno, durante il Forum economico di Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva sottolineato l’importanza di rafforzare l’esercito europeo. In questo contesto, Zelensky evidenzia una strada concreta da seguire per migliorare la sicurezza comune, invitando gli Stati europei a collaborare e investire in capacità condivise. Un invito a considerare approcci coordinati per affrontare le sfide attuali e future nel settore della difesa.

Putin usa il gelo e il buio per far cedere gli ucraini. Loro rispondono: balli, resistenza, organizzazione Lo scorso anno, durante il Forum economico di Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva allertato gli europei sulla necessità di armarsi, prepararsi, pensare a un vero esercito comune. La nuova Amministrazione di Donald Trump doveva ancora travolgere l’Ue, ma gli ucraini avevano capito prima di tutti che comunque era arrivato il momento di iniziare a pensare a come gestire la sicurezza del continente senza fare tutto l’affidamento sugli Stati Uniti. Gli ucraini hanno dimostrato di essere molto svegli, ma bisogna ammettere che anche i capi di stato e di governo dell’Ue avrebbero potuto pensarci da soli: durante il primo mandato, Trump era stato molto chiaro a riguardo e l’aggressione russa contro l’Ucraina purtroppo non ha accelerato il risveglio degli europei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Zelensky: “serve un esercito europeo con almeno 3 milioni di effettivi”Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l’Europa dovrebbe dotarsi di un proprio esercito forte, con almeno 3 milioni di effettivi.

