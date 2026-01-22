Zelensky incontra Trump L’appello del cardinale Krajewski

Durante il vertice di Davos, Zelensky ha incontrato Trump e ha rivolto un appello all’Europa riguardo alla gestione degli asset russi. Nel frattempo, in Ucraina molte persone vivono senza elettricità e affrontano le rigide temperature in un contesto di crisi. Il cardinale Krajewski ha inoltre espresso il suo sostegno, sottolineando l’importanza di solidarietà e aiuti umanitari in questa delicata fase.

A Davos Zelensky incontra Trump e poi attacca l'Europa sulla gestione degli asset russi. In Ucraina la popolazione è senza elettricità e al freddo. L'appello del cardinale Krajewski: non si resti indifferenti al dolore della gente. Servizio di Vito D'Ettorre e Rita Salerno

