Zazzaroni conferma | Perisic Inter affare possibile L’Arsenal ha cambiato i piani Ecco perchè

Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha confermato che l’Inter valuta un possibile ritorno di Perisic. Secondo quanto riportato, l’Arsenal avrebbe modificato i propri piani, aprendo alla possibilità di una cessione. Questa notizia conferma l’interesse del club nerazzurro a riportare il giocatore a Milano, nel contesto di un mercato in continua evoluzione.

Inter News 24 Zazzaroni, noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha confermato la volontà dell’Inter di riportare Perisic a Milano. Il ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro non è più solo una suggestione romantica, ma una strategia concreta che sta accelerando nelle ultime ore. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha confermato che l’Inter è pronta a riabbracciare l’esterno croato, sottolineando come la sfida contro l’Arsenal e le necessità tattiche di Cristian Chivu abbiano rimescolato le carte del mercato di gennaio. La spinta di Zazzaroni: «Arsenal e volontà del croato decisive». 🔗 Leggi su Internews24.com

Argomenti discussi: Perisic, il ritorno all’Inter è possibile? Zazzaroni e Marchetti rispondono così.

