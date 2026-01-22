Zanon smonta Repubblica | Mai parlato di Corona testimonial per il sì

''No, non è vero. Smentisco che si sia mai parlato, in qualsiasi riunione o sede del Comitato, di coinvolgere quale testimonial il signor Fabrizio Corona''. Così, in un'intervista al sito L'Altra Voce Quotidiano, il presidente del Comitato Sì Riforma, Nicolò Zanon, respinge quanto riportato da un articolo de 'La Repubblica', secondo cui Fabrizio Corona sarebbe stato contattato dal Comitato per partecipare alla campagna referendaria in qualità di testimonial.

