Xbox Developer Direct 2026 tutti i giochi i trailer e gli annunci dell’evento

L'Xbox Developer Direct 2026 ha segnato l'inizio del calendario videoludico di Microsoft, offrendo una panoramica degli annunci, dei trailer e dei giochi in sviluppo. L'evento, breve ma completo, ha mostrato le principali novità e progetti futuri, fornendo agli appassionati un'idea chiara delle strategie e delle innovazioni in arrivo sulla piattaforma Xbox nel 2026.

L’ Xbox Developer Direct 2026 ha inaugurato il nuovo anno videoludico di Microsoft con una presentazione compatta ma ricca di contenuti. L’evento si è concentrato su quattro produzioni molto diverse tra loro, offrendo gameplay approfonditi, dettagli sullo sviluppo e informazioni concrete sulle date di uscita. L’obiettivo era chiaro: mostrare cosa giocheranno gli utenti Xbox nel 2026, puntando su titoli già molto attesi e su una sorprendente novità. Il tutto accompagnato dalla filosofia Xbox Play Anywhere e dal supporto al Game Pass, elementi centrali della strategia Microsoft. La presentazione si è aperta con Forza Horizon 6, nuovo capitolo della celebre serie arcade di guida firmata Playground Games. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Fable, Playground promette un "primo sguardo approfondito" all'Xbox Developer Direct 2026Il 22 gennaio 2026, durante l'Xbox Developer Direct, Playground Games presenterà un approfondimento su Fable, il nuovo capitolo della celebre serie.

Microsoft annuncia un nuovo Xbox Developer Direct a gennaio con tante novità per il 2026Microsoft ha annunciato il ritorno dell'Xbox Developer Direct a gennaio 2026, un evento dedicato a svelare le novità e i titoli in arrivo nel corso dell'anno.

