WWF a fianco delle scuole | per i 60 anni di attività il 23 gennaio arrivano il Kit gratuito per educatori e l’esperienza online Un’avventura sostenibile

In occasione dei suoi 60 anni di attività, il WWF propone nuove risorse gratuite per le scuole italiane. Il 23 gennaio sono disponibili un Kit didattico rivolto agli educatori e l’esperienza online “Un’avventura sostenibile”, strumenti pensati per promuovere la sensibilità ambientale tra studenti e docenti. Questi strumenti rafforzano l’impegno del WWF nel percorso di educazione alla sostenibilità e alla tutela del nostro pianeta.

Il WWF celebra 60 anni di storia nella scuola italiana lanciando su One Planet School due nuovi strumenti gratuiti: un Kit didattico per educatori e il gioco online “Un’avventura sostenibile”. Dal 1966 l’associazione ha coinvolto 1,5 milioni di studenti, promuovendo la tutela della natura attraverso l’esperienza diretta e l’educazione ambientale. Un milione e mezzo di studenti coinvolti solo con i Panda Club. Decine di migliaia di docenti raggiunti in tutta la Penisola. Un archivio di 860 volumi dedicati alla scuola e alla ricerca, pubblicati tra il 1966 e il 2023, ora digitalizzati. Sono i numeri che il WWF presenta in vista del 24 gennaio, Giornata Internazionale dell’Educazione, per raccontare sessant’anni di presenza nelle aule italiane.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

