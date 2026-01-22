Workshop d’illustrazione - Tecnica mista | acquarello e acrilico

Il workshop di illustrazione in tecnica mista, combinando acquerello e acrilico, offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare le possibilità creative di queste tecniche. Attraverso esercizi pratici, si approfondiranno metodi e strumenti per valorizzare l’unione dei due medium, con l’obiettivo di sviluppare lavori espressivi e qualitativamente ricchi. Un percorso pensato per chi desidera ampliare le proprie competenze e scoprire nuove modalità di rappresentazione visiva.

Il workshop ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per scoprire il potenziale dell'unione tra acquerello e acrilico, al fi ne di ottenere risultati di grande forza espressiva. È pensato per chi è alla ricerca di un linguaggio personale o desidera arricchire il proprio.

