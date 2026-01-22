Whoopi Goldberg sta per debuttare in Un posto al sole, la soap italiana più longeva. L’attrice premio Oscar nel 1991 per Ghost si unirà al cast, suscitando grande interesse tra i fan. In questo articolo, analizzeremo tutto quello che si sa sul suo personaggio e sul suo ruolo nella serie. Ecco le principali informazioni per conoscere meglio questa nuova presenza nel daytime italiano.

Che i fan italiani aspettino il debutto di Whoopi Goldberg in Un posto al sole è cosa nota. Da quando, qualche mese fa, era stato annunciato che la popolare attrice americana, premio Oscar nel 1991 per Ghost, sarebbe stata presente nella soap più longeva d’Italia, sul web è stato un rincorrersi di commenti entusiasti. Ebbene, ora l’attesa è finita, da domani, 23 gennaio 2026, e per venti episodi Goldberg parteciperà alle intricate trame dello show. Cosa sappiamo del personaggio? Il suo ruolo sarà quello di Eleanor Price, una miliardaria statunitense che affiderà ai cantieri Flegrei-Palladini la costruzione di un ricchissimo yacht. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Whoopi Goldberg pronta al debutto in Un posto al sole: tutto quello che sappiamo sul suo personaggio

Un posto al sole: arriva Eleanor Price, cosa sappiamo del personaggio interpretato da Whoopi GoldbergEleanor Price, interpretata da Whoopi Goldberg, è il nuovo personaggio che si unisce a

Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg fa il suo esordio: in quale puntata la vedremoWhoopi Goldberg farà il suo debutto in Un Posto al Sole, interpretando un nuovo personaggio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Whoopi Goldberg sul set di Un Posto al Sole a Napoli

Argomenti discussi: Un posto al sole, quando apparirà Whoopi Goldberg e cosa farà; Whoopi Goldberg in 'Un Posto al Sole'. Il premio Oscar varca il cancello di Palazzo Palladini |; Un posto al sole, quando arriva Whoopi Goldberg e che ruolo avrà; Un posto al sole quando apparirà Whoopi Goldberg e cosa farà.

Whoopi Goldberg in ‘Un Posto al Sole’. Il premio Oscar varca il cancello di Palazzo PalladiniUn colpo di scena senza precedenti sta per sconvolgere la storica soap di Rai 3. Whoopi Goldberg, icona del cinema e Premio Oscar, debutta nella fiction italiana più longeva. casertaweb.com

Un posto al sole, quando arriva Whoopi Goldberg e che ruolo avràRivelato quando arriva Whoopi Goldberg in Un posto al sole e che ruolo avrà nella celebre fiction in onda in Rai. ciakgeneration.it

Whoopi Goldberg arriva a Un posto al sole Rai da venerdì 23 gennaio alle 20:50 su Rai3 #upas30 Chiara - facebook.com facebook