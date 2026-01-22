Wawrinka a 40 anni vince una battaglia di 4 ore agli Australian Open | Ora mi merito una birra

Stan Wawrinka, a quasi 41 anni, ha concluso una lunga e difficile partita di oltre quattro ore agli Australian Open, dimostrando ancora una volta la sua tenacia. Dopo una sfida intensa contro Gea, il tennista svizzero ha ottenuto una vittoria significativa, sottolineando la sua costanza e passione per il tennis. Ora, con il risultato raggiunto, si merita un meritato momento di relax, anche simbolicamente rappresentato da una birra.

Exploit Wawrinka, primo over 40 al 3° turno dai tempi di Rosewall: "Mi merito una birra"Stan Wawrinka, 40 anni e 296 giorni, si è qualificato per il terzo turno di un torneo, diventando il primo over 40 a raggiungere questa fase dal tempo di Rosewall.

Australian Open 2026: Wawrinka, 40 anni, 4h33 di battaglia e record che supera FedererA 40 anni, Stan Wawrinka non ha solo vinto: ha sfidato la storia a Melbourne Stan Wawrinka non ha detto l'ultima parola. Per la sua ultima stagione sul circuito, lo svizzero si è regalato una partita ... msn.com

