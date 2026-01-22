Volto noto della tv derubato a Napoli l' appello di Yousuke Aikawa | Danno enorme aiutatemi a ritrovare le mie katane

Yousuke Aikawa, volto noto della televisione, ha subito un furto a Napoli, con la sottrazione di quindici katane, le tradizionali spade giapponesi. L’incidente si è verificato nei pressi di Napoli Centrale. Aikawa ha lanciato un appello pubblico per ritrovare le sue katane, sottolineando il danno economico e affettivo subito. Questa vicenda ha suscitato attenzione e solidarietà, evidenziando l’importanza di segnalare eventuali informazioni utili alle

Un furto che ha dell’incredibile: quindici katane, le tradizionali spade giapponesi, rubate all’esterno della stazione di Napoli Centrale. A subirlo è stato Yousuke Aikawa, samurai (la sua famiglia ne conta da generazioni) e volto noto al pubblico italiano per le sue esibizioni televisive su Rai.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Samurai giapponese derubato a Napoli di 15 katane, era stato ospite in Rai con le spadeUn samurai giapponese, Yousuke Aikawa, è stato vittima di un furto a Napoli, da cui sono scomparse 15 katane di produzione artigianale.

Crans-Montana, l’appello disperato della mamma di un ragazzo bolognese: “Aiutatemi a ritrovare mio figlio”Una madre di Bologna lancia un appello urgente da Crans-Montana, chiedendo aiuto per ritrovare il proprio figlio scomparso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: La stella della tv tedesca: Un viaggio in Alto Adige è sempre un'avventura. E il video della strada bloccata diventa virale; Federico Fusca, lo chef della tv si racconta. Ho iniziato pelando patate a 15 anni; È morto Carlo Cartacci: volto noto in città e tra i tifosi del Como; Barbara Politi, l'intervista alla giornalista e conduttrice tv: Chi non mi conosce parte da un pregiudizio.

Morto Giuliano Taddei, volto noto delle tv localiGiuliano Taddei era nato a Firenze 86 anni fa. Era stato l’anima giornalistica delle testate del gruppo fondato da Mauro Montagni : Canale dei Bambini, Teleregione e poi, con la sua EffeGi ... nove.firenze.it

Topo Gigio e il Festival di Sanremo a La Volta Buona con Caterina BalivoTeatro, musica e successi televisivi caratterizzeranno il ritorno di La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda dal lunedì ... msn.com

Lecco piange Alberto Licini, storico gommista e anima del country Addio a un volto noto della città, per decenni punto di riferimento nel settore degli pneumatici e appassionato animatore della scena country locale. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notiz - facebook.com facebook

A Saronno, nella moschea del “volto noto” della Tv Saif Eddine - finanziata con milioni di euro provenienti dal Qatar e vicina ad UCOII - si è tenuto qualche giorno fa il Festival della famiglia musulmana. Ospite d’onore Un vertice del “CEM” l’associazione x.com