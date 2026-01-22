Volley nuovo arrivo in casa Tenaglia | ecco la centrale Fatim Kone

Tenaglia Abruzzo Altino Volley annuncia l’ingaggio della centrale Fatim Kone, atleta lodigiana nata nel 2000. Di origini ivoriane e cresciuta in Lombardia, Kone porta con sé esperienza e determinazione. Questo nuovo ingresso mira a rafforzare la squadra, contribuendo alla crescita tecnica e competitiva del club nella stagione in corso.

Nuovo arrivo in casa Tenaglia Abruzzo Altino Volley: si tratta dell’atleta lodigiana Fatim Kone.Centrale, classe 2000, originaria della Costa d'Avorio, Fatim nasce a Milano e cresce a Casalpusterlengo, nel lodigiano. Oltre alla carriera sul taraflex, studia Scienze della Comunicazione. Il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Volley: la Tenaglia torna a sorridere superando Modena in quattro setLa Tenaglia Abruzzo Altino Volley conquista una vittoria fondamentale superando Modena in quattro set al PalaBcc di Vasto. Prima gioia del 2026 per la Tenaglia Abruzzo Altino VolleyLa Tenaglia Abruzzo Altino Volley inaugura il 2026 con una vittoria importante contro Trasporti Bressan Offanengo, che si è dovuta arrendere in quattro set dopo aver conquistato il primo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Pallavolo Mercato – Nuovo arrivo in casa Tenaglia Altino, ecco la centrale Fatim Kone; La CDA Volley Talmassons Fvg chiude la propria regular season con la trasferta contro Altino; Sabato in campo per la 7a di ritorno di A1 Femminile; VOLLEY FEMMINILE SERIE A1- Trasferta delicata a Perugia per Il Bisonte Firenze. Pallavolo Mercato – Nuovo arrivo in casa Tenaglia Altino, ecco la centrale Fatim KoneLa lodigiana Fatim Kone è una nuova giocatrice della Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Centrale, classe 2000, Fatim nasce a Milano e cresce a Casalpusterlengo, nel lodigiano. Il percorso sportivo inizia ... ivolleymagazine.it Volley femminile: Samma Cusano a caccia del primatoCon l’arrivo del nuovo anno si riaccendono le luci sul campionato di volley femminile Csi Opena A2 e la Samma Volley Cusano riparte subito con una sfida ... ilnotiziario.net Sabato, di nuovo al Bellini! Riempiamo il palas per la prima sfida di Coppa! #lanefosimo #volleylibertasosimo - facebook.com facebook BRAZILIAN SOUL Salvataggio di piede per la giocatrice brasiliana di Conegliano #Volleyball #LVF #Pallavolo #Conegliano #Gabi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.