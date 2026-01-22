Vivono in casa con una novantina di gatti nuova ordinanza | Potranno tenerne non più di dieci

A distanza di un anno e tre mesi dalla prima ordinanza, la gestione dei gatti in alcune abitazioni rimane invariata. Recentemente, è stata approvata una nuova disposizione che limita il numero di animali domestici a dieci. Questa misura mira a garantire il benessere degli animali e la tranquillità delle comunità, affrontando le problematiche legate a un numero elevato di felini presenti nelle abitazioni.

A distanza di un anno e tre mesi dalla prima ordinanza sindacale, la situazione non è cambiata, anzi. In zona via Oreto, c'è ancora una famiglia che, come raccontato a ottobre 2024 da Dossier, continua a vivere con una novantina di gatti dentro a un appartamento di circa 100 metri quadrati. E a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nuova casa per le adozioni. I gatti degli Amici di Fiore cercano un altro rifugioGli Amici di Fiore annunciano la ricerca di una nuova sede per le adozioni dei loro gatti.

Dieci regali di Natale per lui e per lei che vivono di serie TVIl Natale si trasforma in un viaggio tra mondi fantastici e storie coinvolgenti, condivise con chi amiamo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bonus casa 2026 con ISEE: tutte le agevolazioni da richiedere; Apecchio, in casa con 32 cani. Animali sequestrati per motivi igienico-sanitari; Alvaro Morata e Alice Campello non vivono più insieme: lui ha preso una nuova casa poco distante da quella in cui vive lei con i figli; Nuovo Isee senza prima casa: come cambia l’accesso a cinque prestazioni sociali nel 2026.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati?/ Vivono da separati in casa, lui avvistato con un’altraRaoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati davvero? Gabriele Parpiglia lancia l'ultima indiscrezione sulla coppia: Vivono da separati in casa Sarebbe ormai al capolinea la storia d’amore tra ... ilsussidiario.net

A Casa Lola i cocktail non si bevono: si vivono. Via del Duca, 6/8, Pistoia 393 6654410 #casalola #cocinaconalma #pistoia #cocinaycocktail #saporimessicani #saporispagnoli - facebook.com facebook